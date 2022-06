Moderne et vintage en harmonie : la Résidence Maranhão à Higienópolis

Dans l’espace dédié au loisir et au divertissement, la créativité atteint son acmé. Des pièces de mobilier au design moderne cohabitent avec d’autres de style classique, récupérées et transformées en antiquités ou éléments rétro, en fonction du regard qui est posé sur eux. De grandes fenêtres préexistantes et le décloisonnement de l'espace permettent et favorisent l’entrée de lumière naturelle dans l’appartement.

Nous pouvons ne pas être habitués à voir des projets de design tels que celui-ci, si divertissants, aventuriers et désinhibés, prenant des risques gagnants, parvenant à créer une atmosphère accueillante, personnelle et intime, et où chacun pourrait s’y retrouver. Un projet qui joue avec les limites inimaginables de la créativité. Bien que le mot éclectisme puisse sonner négativement à l’oreille de certaines personnes, nous avons ici un exemple où l’éclectisme brille plus fort que tout autre style.