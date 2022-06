Recyclage : des barils transformés en meubles

Et voici la transformation la plus surprenante de ces anciens barils industriels. Avec un peu d'expertise, ils se transformeront en cuisinière et en évier qui fonctionnent totalement. Sous la plaque de cuisson et l'évier, vous trouverez même suffisamment d'espace pour stocker votre vaisselle et vos accessoires de cuisine. Et il est possible de placer ces barils autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qui en fait des objets versatiles pour profiter au maximum des possibilités de l'été et de l'hiver.