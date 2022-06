5 objets dignes du génie de Leonardo Da Vinci

Nous commençons cette brève liste avec un meuble qui deviendra rapidement un élément indispensable de chaque bureau et salon : une petite table avec un surface entièrement recouverte de cellules photovoltaïques et qui vous permet de recharger votre tablette numérique ou téléphone intelligent avec la simple exposition à la lumière naturelle, sans aucune prise électrique! Leonardo aurait certainement apprécié, nous sommes plus que convaincus! Les experts du Studio Natural ont créé un design à la fois attrayant, adapté pour le plus petit des salons, est très utile. Combien de fois avez vous essayé de connecter en vain votre câble d'alimentation à une prise d'alimentation trop éloignée de votre table ou déjà utilisée par d'autres appareils?

En dehors de ce design qui ravira même les plus paresseux, nous aimons également l'accent mis sur le développement durable et l'éco-responsabilité de cette pièce extraordinaire de mobilier. En effet, l'usage d'énergie solaire permet de diminuer votre consommation énergétique régulière et ainsi de réduire votre facture en plus de faire une bonne action pour l'environnement.