Un Fastueux Cabanon au Cap Ferre !

Et lorsque les panneaux coulissants de la façade s'entrouvrent pour faire de l'habitation un écrin de bois en pleine nature, on ne distingue plus où commence la forêt et où s’arrête le cabanon. Le bois a déjà commencé à se patiner avec le temps et prendre des nuances grisées très jolies. On aperçoit mieux les vaste espace de terrasse qui dessine un sas entre la façade bois et ses panneaux coulissants et le cœur en verre de la vaste baie vitrée.