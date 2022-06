homify 360° : Maison inclinée au Japon

Nous devons vous l'avouer : nous avons un faible pour l'architecture japonaise contemporaine qui nous offre des projets à la fois balancé et innovant, confortable et raffiné, sophistiqué sans être prétentieux… Cela ne nous étonne pas non plus lorsqu'on sait que le Japon est le pays avec le plus d'architectes enregistrés per capita, ce qui force les créateurs à se dépasser et à tenter d'offrir à leurs clients des projets uniques et personnalisés. Ainsi, chaque nouvelle maison est une occasion de repousser les limites du connus et de concevoir un bâtiment idiosyncratique, hors-norme.

Nous partons donc encore une fois au Japon dans le cadre de ce homify 360°. C'est à Sayo, dans la préfecture d'Hyogo et à environ deux heures des métropoles de Kyoto et d'Osaka, que les créateurs du bureau Den Nen Architecture (DNA) ont construit ce projet de maison en gradins afin de satisfaire les besoins d'un jeune couple. Nous découvrirons, au fil des photographies de cet article, un projet qui sait tirer avantage des contraintes de son site pour générer un logement des plus intéressants.