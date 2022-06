Comment Déménager sans Changer de Maison!?

Absolument unique et exceptionnelle, cette création est une exclusivité de chez BAUWERK Parquet. Le bois de chaque lame est lavée et brossée au savon et à l’eau afin que sa surface, devenue absorbante prenne un aspect velouté.

Ensuite, pour lui apporter sa longévité, sa résistance et sa qualité de régénération, plusieurs huiles et cires sont appliquées. Les modèles de parquet de la Master Edition offrent des surfaces aux nuances fascinantes qui permettent de conférer un charme unique à un espace. Ce type de parquet ne nécessite pas qu'on le ponce lors d’une remise en état ou d’une rénovation. Sa pose est donc faite pour durer et la surface du parquet n'aura besoin que d'être régénérée par des spécialistes.