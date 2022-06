Une Maison Familiale qui en a dans le Ventre !!

Cette maison individuelle a été pensé pour servir de logis à une famille de quatre personnes. Grâce à ses nombreuses vitres l'ensoleillement permet de garder une température ambiante dans la maison. Son bardage en bois est un excellent isolant pour conserver la chaleur pour une consommation d'énergie réduite. De plus elle est équipée d'un chauffage au bois et d'un chauffage solaire. Respectueuses de la planète et économiques, ces nouvelles solutions sont de plus en plus dans l'air du temps, pensez-y !