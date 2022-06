Préparons des mets délicieux!

Restons en Asie et revisitons un autre classique de la cuisine asiatique : les dumplings. Thomina Pelé nous offre ici le Dumpling Cube, cet ustensile fonctionnel qui donne l'opportunité à ses utilisateurs d'être plus rapide et efficace lors de la création de raviole, mini-chaussons et autres. Grâce à lui, découper et plier vos raviolis sera un jeu d'enfant : en quelques minutes vous serez débarrassez d'une tâche qui bien des fois nous paraît fastidieuse ! Chevalier Diffusion, qui est spécialisé dans la commercialisation de petits ustensiles depuis 30 ans, édite cet objet fantastique et innovant.