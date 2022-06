Objets d'art et œuvres artisanales

La jeune artiste Lisa Rathonie, fière de son héritage limougeaud, a décidé d'apprendre les techniques ancestrales de l'émail bijoutier, aussi nommé Cristal du Limousin, qu'elle applique à des métaux précieux comme l'or, l'argent et le cuivre afin de concevoir des tableaux et des objets à la fois élégants et raffinés. Bien que son large portfolio présente des meubles et des objets d'art, c'est à ces œuvres murales, à mi-chemin entre des créations bidimensionnelles et tridimensionnelles, que nous nous intéressons aujourd'hui. Nous vous présentons donc Volcan, un tableau réalisé en 2014 et qui suspend dans un cadre d'acrylique noir des formes organiques et minérales en émail de cuivre recouvert d'or, créant un paysage à la fois naturel et surréaliste. On pourrait ainsi facilement voir cette oeuvre texturée dans un salon moderne et luxueux. Et vous?