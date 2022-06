7 idées d'Aménagement pour Petite Terrasse !!

Une terrasse en escalier est à la fois un moyen d’avoir plus de surface pour aménager ou décorer l’espace extérieur et à la fois d’inclure un lien direct et fluide vers le jardin en contrebas. Sr cette terrasse de gros pots de fleurs colorés contrastent avec le vert ambiant et amène un caractère ludique et contemporain à l’espace.

Pour vous aidez dans la réalisation de votre terrasse, faites appel à nos architectes.