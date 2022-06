Béton pour salle de bains

Le béton a longtemps eu une connotation négative en architecture. Il représentait les constructions massives et peu délicates de l’après-guerre. Puis, le matériau a été réinvesti pour son aspect brut qui correspondait aux attentes des propriétaires de loft. Son aspect brut faisait son charme. Il a ainsi commencé à être réinvesti. Il est peu à peu devenu l’un des symboles du design industriel et des reconversions d’anciennes usines en lofts. Son usage restait toutefois souvent limité aux sols. Et son poids, colossal, limitait son utilisation dans les appartements. Mais, grâce au développement de béton léger, son usage s’est popularisé et le béton a pu révélé toute sa plasticité: dorénavant adapté aux contraintes d’architecture, il se révèle l’un des matériaux les plus flexibles et personnalisables à notre disposition pour l’aménagement de nos intérieurs. La société Concrete LCDA s’est d’ailleurs fait une spécialité de son travail.

Le béton est ainsi devenu progressivement un incontournable de notre décoration. Il est parfait dans la salle de bains: qu'on l'utilise pour le sol, la baignoire, les vasques… ou l'ensemble de la pièce! Matériau composite, fabriqué à partir de granulats, souvent d'origine minérale, et de ciment, il est modulable aussi bien dans sa forme que dans sa couleur. Le choix des matériaux utilisés en complément contribuera à donner la tonalité de la pièce.