5 Terrasses qui ont tout pour Elles !!

Cette terrasse au sol de pierre est entourée de cloisons de pierre sur lesquelles repose un toit aux poutres de bois. Cet espace plus couvert, entre intérieur et extérieur, mêle le bois et la pierre à merveille pour créer cette atmosphère intime et relaxante à mi-chemin entre salon et jardin. Pour contraster avec ces matériaux rustiques, les meubles ont été choisis dans un style très moderne, avec des lignes très épurées pour un aspect le plus calme et relaxant possible.