Avant/Après: une Petite Maison reprend vie!

D'un taudis à une place européenne, ce patio s'est rempli de caractère et de lumière avec seulement quelques petits changements. En utilisant une peinture blanche pour les murs et en enlevant le banc, la cour se trouve beaucoup plus grande. Pour lui donner une touche et une texture qui complète les pierres au sol, les carreaux ornent le périmètre de l'espace, alors qu'au centre un jeu simple de deux chaises et d'une petite table complètent le design change le lieu en un espace fonctionnel et habitable, parfait pour un dîner romantique !

Dans le nouveau design, les changements obtenus avec de petits détails et un bon usage de la couleur et des textures ont donné des changements incroyables dans toutes les pièces de la demeure, en démontrant le pouvoir d'un design harmonieux, avec style et en tirant le meilleur de chaque espace.