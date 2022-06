Transformation d'un Garage en Loft de 55m²

On démarre la visite de ce nouvel appartement avec la pièce à vivre. La décoration adoptée est celle du full blanc pour obtenir une clarté supplémentaire et surtout pour augmenter visuellement la superficie de l'appartement. La présence de trois entrées d'air et de lumières avec les deux fenêtres et cette porte vitrée permet à l'appartement de respirer afin de garder toujours la même fraicheur.

Petit plus : parcourez nos espaces Homify dédiés aux salles à manger modernes afin d'y trouver toujours plus d'inspirations !