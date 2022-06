9 idées pour une Terrasse Fabuleuse !

Ne vous détrompez pas, les tons neutres peuvent donner un résultat bluffant mais rien ne peut égaler une dose de couleurs vives !

Cette audacieuse terrasse a osé le rose… Et cela lui va à ravir ! De confortables coussins blancs et des plantes luxuriantes complète le tableau de cette terrasse et en font un lieu privilégié de réception ! Les idées de patio que l'on peut emprunter au style méditerranéen sont toujours intéressantes.