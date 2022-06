5 Appartements de moins de 70 m² à Copier

Ce superbe petit appartement à Gdansk est brillant et spacieux. La façon la plus sûre de donner l’impression qu’un appartement est grand, est d’inviter l’extérieur dans la pièce. Faites apparaître vos fenêtres grandes et brillantes comme ici. Si vous avez des rideaux, accrochez les de chaque côté de la fenêtre et pas devant le verre. Considérez une combinaison de couleurs légères pour refléter toute cette lumière. Les quelques touches de couleurs plus sombres ajouteront un peu de vitalité supplémentaire.