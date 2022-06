6 Astuces Jardinage pour Commencer l'Automne!!!

Et voilà, les mois durant lesquels nous avons passé notre vie sur notre balcon, notre terrasse ou dans notre jardin sont maintenant révolus. C'est dur à admettre mais les températures glaciales qui se sont abattues sur la France cette semaine nous obligent à nous rendre à l'évidence : finies les longues journées à se prélasser autour de ses plantes et de ses fleurs! Pourtant, cela ne signifie pas que vous devriez laisser tout en jachère et vous retrancher chez vous. Voici nos conseils jardinage pour l'automne, qui vous permettront de toujours profiter de votre petit coin de verdure personnel.