Idées drôles et ludiques pour salle de bains

Les porte-serviettes sont nos meilleurs amis dans la salle de bains : ils protègent nos serviettes, les sèchent et nous évitent de devoir nous essuyer avec un drap humide, l'horreur quand on commence déjà sa journée de mauvaise humeur ! Et quand en plus, ils sont élégants et spirituels comme ce modèle éléphant, qui n'est pas sans nous rappeler l'Inde, petits et grands seront ravis.