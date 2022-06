Les 6 Meilleures idées pour un Salon CHALEUREUX !!

Pour rendre un salon plus moderne et accueillant, il faut le rendre plus clair. Cela passe par le rangement et par un réagencement légèrement minimaliste de l’espace : ne laissez pas trop d’objets à travers la pièce, évitez de surcharger l’espace et rendez la circulation la plus simple possible. En gros, faites que votre salon soit clair et aéré. Il deviendra ainsi plus sophistiqué, moderne, et aura l’air bien plus spacieux !