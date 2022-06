10 Aménagements pour Jardin UNIQUE!!

Les clients ont contacté un paysagiste pour repenser l’arrière de leur maison. Ils souhaitaient totalement réaménager leur jardin afin d'avoir plus d’espace, moins d’entretien et créer un univers cosy ! Le tout en conservant et en mettant en valeur l’olivier, le palmier et la terrasse bois existante. La première étape a été de regagner l’espace pris par la haie et l’arbre situé dans l’angle du jardin, cela a été remplacé par une palissade en alu avec un gabion intégré et une haie de bambou. Des voiles d’ombrages et de l’éclairage ont été choisi pour renforcer le coté cosy du jardin.