Cuisine ouverte, à l’américaine, ou cuisine fermée, l’espace cuisine est devenu un lieu de convivialité où la famille et les amis aiment se réunir. Aussi, la configuration de cette pièce a évolué et le design y est toujours plus soigné. Désormais, la cuisine se montre comme une pièce à part entière de la maison. Pour autant, il ne faudrait pas qu’elle perde son attribution initiale : la cuisine est toujours le lieu où se mitonnent les bons petits plats ! Voici donc quelques solutions pour créer une cuisine à la fois conviviale et fonctionnelle, que votre pièce soit fermée et à usage unique, ou ouverte sur le séjour.

Tous les chefs le savent, une bonne cuisine est d’abord une cuisine bien ordonnée. Elle nécessite donc des rangements pour accueillir tous les ustensiles, plats et petits électroménagers, mais aussi un large plan de travail où découper les légumes, pétrir les pâtes ou travailler les sauces, en somme préparer tous les éléments de votre repas. Pour qu’elle soit accueillante, des matériaux de qualité, une lumière agréable et des espaces pouvant accueillir les curieux seront à prévoir. Nous vous proposons un petit tour des incontournables d’une cuisine pour cuisiner en toute convivialité.