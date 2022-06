6 irrésistibles Petits Dressing !!

Un petit dressing doit être préparé et projeté de la manière la plus fonctionnelle possible, en permettant d'exploiter la place comme n'importe quel armoire pourrait le faire. Les solutions modulaires en commerce permettent de pouvoir choisir entre différents éléments pour créer ce dont vous avez besoin: tiroirs coulissants, barres, armoires à chaussures, étagères, porte-pantalons… A vous de jouer !