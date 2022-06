10 TRUCS pour Optimiser Armoire Dressing !!

A mi-chemin entre le placard et le dressing, le dressing Zébrano ici s’intègre à l’univers de la chambre. Les portes coulissantes équipées de vitres feuilletées fumées noires sont aussi fonctionnelles qu’élégantes : tout en laissant passer la lumière, elles préservent l’intimité à l‘intérieur du dressing. En parfaite symétrie, on retrouve les mêmes rangements pour les affaires de Monsieur et de Madame. Ici, le dressing placé dans votre chambre, vous oblige à trouver le meilleur agencement possible afin de ne pas perdre en espace de vie. Les propriétaires ont fait le choix d’appliquer un ensemble de couleurs claires pour le coin chambre et de casser l’ensemble avec un aspect bois pour le coin dressing. Quant à cette armoire dressing, le mur du fond n’est autre qu’un pan lumineux. Cette touche moderne a également un aspect pratique. En effet, vous n’aurez pas à allumer la lumière générale de la pièce et ainsi ne pas déranger les personnes qui dorment.