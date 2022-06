Effet papillon : un détail qui change tout

Dans ce dernier exemple, nous nous retrouvons là où nous avons commencé: avec les luminaires. Ici, vous pouvez imaginer comment l'espace serait vide, froid et pâle sans les deux magnifiques lampes au-dessus de la table à manger et l'îlot de cuisine. Contrairement à la première lampe, il n'est pas la lumière qui attire l'attention ici, mais ces deux abat-jour noir et généreux. Ainsi, d'une manière très simple, en utilisant deux simples lampes aux formes graphiques, il est possible de donner du style et de la chaleur à cet intérieur autrement froid et impersonnel.

Vous avez donc la preuve qu'il est possible d'utiliser des meubles et des éléments de décoration simples afin de transformer complètement l'atmosphère d'une pièce! Pour plus d'idées uniques pour votre intérieur ou pour vous donner un coup de pouce dans votre projet de rénovation, vous pouvez trouver des meubles sur notre qui créeront un ambiance unique dans chaque pièce.