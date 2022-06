Une Maison Familiale complètement Folle à l'intérieur !!

Cette chambre moderne est grise et blanche. On s'éloigne donc du modèle ethnique qui dominait le salon. Ici le décor est beaucoup plus simple et discret. Fidèle à l'ambiance traditionnelle des chambres à coucher, celle-ci invite au calme et au repos au sein d'un lit douillet et confortable.

