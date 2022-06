6 Conseils pour Mieux Rénover votre Cuisine

Voici le résultat des travaux. Nous sommes situés sur le côté opposé de la pièce et on remarque qu'une partie du mur a été supprimée afin que la cuisine communique directement avec la salle à manger. L'espace plus aéré devient tout de suite plus spacieux et lumineux. Le carrelage blanc au style un peu dépassé a été enlevé et a été remplacé par un mur de marbre beaucoup plus élégant. Cette espace est devenu plus chaleureux et plus accueillant.