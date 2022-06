9 Salles de Bain de Rêve à Copier !!

Et pour finir, nous avons opté pour cet exemple portugais qui a maintenu la simplicité alliée aux lignes contemporaines. La modération et la douceur du ton sont maîtrisés à la perfection pour une plus grande détente et intimité. Le détail du tapis, de l'image et de la plante apporte plus de personnalité à cette salle de bain design.

Maintenant il ne reste plus qu’a laisser mûrir ces idées de salle de bain et donner un peu d'air frais à un endroit bien spécial !