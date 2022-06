Tour d'horloge : le temps qui passe

La société AIGHT, le diminutif du mot anglais « alright », nous dévoile ces montres à la fois iconiques et intemporelles. Le design simple et élégant de ces montres plaira à tout le monde. En plus d'être des merveilles d'esthétisme, ces montres sont aussi résistantes à l'eau et plus que légères. Vous pourrez porter fièrement votre montre AIGHT à votre poignet tel un bijou et ne serez jamais en retard grâce à elle ! Elle se compose d'un boîtier en métal, de verre minéral ainsi que d'un bracelet swap en silicone. En outre, vous apprécierez le système de bracelet swap de la montre qui vous permettra de mettre et retirer cette dernière de votre poignet aisément.