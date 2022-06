13 Superbes Cours intérieures (et comment les faire chez Vous)

Les maisons coloniales ont toujours une touche plus mystérieuse et attrayante dont vous pouvez tirer profit de et utilisez à votre avantage, regardez ce cas présenté par l'expert MARCELO BICUDO ARQUITETURA qui a utilisé cette ancienne source comme facteur clé de différenciation essentiellement et il lui a donné l'importance qu'elle mérite. Les tuiles sont l'élément le plus typique au même titre que les sols en pierre. Si vous voulez que vos plantes se détachent, ajoutez-y une peinture avec des couleurs vives pour égayer l'ambiance.