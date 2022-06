Promenade en forêt : meubles et décorations forestières

Nous sommes véritablement transportés au cœur d'une forêt enchantée avec cette création magico-scientifique de la designer Hélène Amalric, en collaboration avec le chercheur en microbiologie Dr. Didier Blaha. Substrat est une lampe veilleuse naturelle composée d'un globe de verre qui héberge des champignons lumineux qui s'éclairent la nuit naturellement, sans avoir besoin de source électrique ou quelconque énergie extérieure. Il s'agit en fait d'un phénomène connu sous le terme de bioluminescence et qui est visible chez plusieurs espèces animales et végétales, comme les lucioles, les poissons abyssaux et, comme vous pouvez le voir ici, certains champignons. Les scientifiques et designers s'intéressent de plus en plus à ces propriétés puisqu'ils y voient la possibilité de créer un éclairage éco-responsable, qui réduit notre consommation énergétique tout en créant une ambiance fabuleuse et, avouons-le, magique.