10 Astuces de Design inspirèes du Recyclage

Un petit objet de jardinage qui s'invite dans la maison: cette LAMPE ARROSOIRE est une imagination toute simple qui demande un petit arrosoir que nous n’utilisons plus et une ampoule. Un luminaire ressort de ce montage fantastique qui s'installe partout; à savoir dans la chambre, dans le salon, dans la salle à manger, dans la cuisine, sur la terrasse, et mêmes dans le bureau. Une petit couche de peinture adaptée à notre environnement pour un style harmonieux, et nous arrosons l'endroit de lumière.