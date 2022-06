10 Magnifiques Chambres à Réaliser Soi Même !!

Bed Up Cocoon est la solution idéale pour tous les petits appartements, car c'est une mezzanine mobile escamotable manuellement qui permet de ranger facilement son lit au plafond et de gagnez ainsi plusieurs m2. Ce système permet de disposer d’un espace de couchage de qualité et d’un espace de vie aménageable à volonté.

En position couchage, le lit s’arrête au dessus des meubles, ne nécessite pas de mur porteur et bénéficie d’une double fixation en tête et en pied de lit. L’ensemble est construit selon un dispositif simple et sûr dont les composants de suspension sont doublés et surdimensionnés. La fixation principale se fait généralement au plafond. En cas d’impossibilité, des solutions alternatives existent.