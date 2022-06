7 Magnifiques Mansardes à Copier

Vous avez sûrement déjà lu sur homify des livres d’idées parlant de mansarde. Mais qu’est ce qu’une mansarde et qu’est-ce qui en fait un espace si particulier ? Une mansarde est une pièce aménagée dans des combles d’une maison, ou d’un immeuble. Elle est donc directement sous le toit, et dispose souvent de poutres à vue, laissées au naturel ou bien peintes. Une mansarde est un espace particulier car il donne une atmosphère cosy et intimiste, chaleureuse et design.