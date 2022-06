Accessoires et meubles lettrés

Depuis longtemps, les mots d’esprit, qu’ils soient sages ou facétieux, s’affichent sur les posters, les cartes postales, les t-shirts ou encore les porte-clés. Et pourquoi pas sur les meubles et accessoires ? Toujours aussi pertinents, ils les personnalisent et changent un peu des traditionnels dessins et illustrations. Nous vous présentons une sélection d’objets où les lettres ont la part belle, de quoi vous inspirer et vous donner envie de laisser les plumes s’exprimer !