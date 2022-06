Idées design : comment stocker son bois chez soi ?

Le sac destiné au bois et baptisé Woody est composé de laine mérinos. Il possède de nombreux avantages : il est stable, permet de stocker énormément de bûches, protège les planchers et les tapis les plus fragiles, apporte une touche chaleureuse aux salons et surtout, est très élégant. Vous n'êtes pas convaincu par le gris ? Woody est disponible en 34 couleurs différentes, de manière à ce que tout le monde puisse trouver le modèle qui lui corresponde le mieux et qui aille avec son salon. Et quand l'été vient, vous pouvez remplacer vos bûches par des magazines ou les jouets des enfants.