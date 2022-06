homify 360° : Maison japonaise en bois

Un fois à l'étage, on peut observer plus en détails le noyau central en béton qui reprend la morphologie circulaire de plusieurs éléments de la maison, en contraste avec le volume rectangulaire de la boîte monolithique en bois. C'est d'ailleurs ce noyau central qui soutient cette boîte de bois, permettant de limiter les éléments de structure sur la façade extérieure et ainsi d'offrir une grande ouverture et légèreté, comme on peut le remarquer sur les photographies précédentes. De plus, ce volume de béton accueille toutes les espaces de services – salle de bains, rangements, escaliers – en un même endroit, laissant les autres espaces de la maison libres et ouverts. On retrouve ainsi à l'étage les chambres ainsi qu'un bureau d'étude.

En définitive, il s'agit d'un projet innovant, qui maîtrise parfaitement les espaces et les matériaux pour créer une maison à la fois sensible et spectaculaire. Si vous êtes amateur d'intérieur japonais contemporain en bois, nous conseillons cet article qui présente une maison minimaliste au Japon.

PHOTO… .(C)Koji Fujii/Nacása & Partners Inc.