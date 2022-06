7 idées de Jardin de Façade !

Voici un autre exemple de ce type d’installation dans ce jardin : Le parterre comporte ici encore des pierres verticales. Nous avons cette fois-ci plus de plantes. On peut aussi apercevoir le bord d’une terrasse de bois et certainement une piscine (une douche est installée dans la grande pierre au milieu du parterre !). Un mélange de matériaux et de plantes de très bon goût !