Une Maison Familiale qui a les Pieds dans l'Eau !!

Enfin, nous terminons notre visite avec l'espace le plus intéressant pour nous en ces températures estivales, la piscine, qui plus est, à débordement. Déjà qu'être propriétaire d'une piscine extérieur est un luxe invraisemblable, mais alors lorsque cette dernière est à débordement, on peut dire que le luxe a été poussé à son comble. Quoi qu'il en soit, autour de cette merveille, on retrouve tous les accessoires indispensables à l'accompagnement d'une piscine : chaises, transats, et même un peu de verdures. Encore un superbe travail général réalisé par PIERRE BERNARD CREATION.

