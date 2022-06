7 Entrées Modernes Pleines de CHARME !!

Une combinaison entre un style plus moderne, avec la façade de pierre, et un plus classique, avec la brique à vue. C'est un dialogue entre le nouveau et le classique, entre la formalité froide de l'entrée et la chaleur du mur contigu. C'est pour annoncer aux visites que les propriétaires peuvent être des personnes sophistiquées, mais qui sont aussi amiables et proches.

Votre entrée peut aussi se trouver en bordure de jardin et dans ce cas la végétation sera une part importante de la personnalité de votre façade.