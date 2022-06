Une Maison à l'intérieur Irrésistible !!

Pièce suivante : la cuisine blanche ! On retrouve encore et toujours cette décoration claire et lumineuse, cette fois-ci, accompagnée d'un jeu luminaire prononcé au dessus du plan de travail de la cuisine.

Ensuite, notons que dès la première impression, nous nous rendons vite compte du degré de modernité mis en place au sein de cette cuisine. En effet, tout y est : télévision dans la cuisine, machine à café, four et micro-onde incrusté au mur à côté des placards, plaque à induction insérée directement sur l'îlot central, etc.

Une modernité frappante au sein d'un espace relativement grand donnant directement sur la terrasse extérieur et offrant ainsi une vue sympathique sur la flore extérieure.

Petit plus : faites appel à un cuisiniste pour vous aider à mettre en place une cuisine similaire !