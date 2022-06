Rénovation Intégrale à Bas Prix !!

C'était une maison comme n'importe laquelle, mais elle pouvait se convertir en une habitation bien meilleure. La maison, placée au Brésil et propriété d'une famille d'ascendance européenne, voulait un foyer inspiré de la région. La restauration non a seulement réalisé un changement radical aux intérieurs, mais aussi dans les extérieurs, qui à partir d'alors ont été connectés dans une harmonie avec les séjours d'à l'intérieur. On a changé en résidence tranquille, pleine des coins pour se détendre et pour jouir de la vie, s'est converti en maison d'un autre standing. Un solarium et une piscine ont été deux des choses qui a gagné, en plus d'une décoration de scandale et un aménagement de jardin très soigné. C'est l'architecte Lia Strauss qui a signé le projet intérieur, alors que le paysagisme extérieur est venu de la main de Catherine Poli. Marianna Cury a pris les images que nous découvrons !

En route pour le projet !