10 Décos pour Cuisine Unique !

Dans cet appartement lyonnais, le designer a choisi de tenter un mariage sans faille entre le noir et le blanc. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il semblerait que la mission soit un succès. En effet, on note deux ambiances distinctes et totalement symétriques.

En effet, l'ambiance de la cuisine dont la couleur blanche est prédominante est cassée par des pointes de noir. A l'inverse, la salle à manger met en avant une plus grande quantité de noir avec des cassures de blanc par ci et par là.

De plus, cette séparation fictive que représente cette baie vitrée est la représentation matérielle de la distinction entre les deux ambiances. Le blanc et le noir sont tous deux cassés par les touches naturelles à l'image du parquet bois et des plantes vertes présentes dans la cuisine et le salon.