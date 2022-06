Un Appartement Vieillot Rénové à la Pointe de la Modernité !!

Comme indiqué plus haut, la maison a un agencement qui date des années 70. Ceci est non seulement visible avec les meubles, mais aussi dans le choix des revêtements. L'atmosphère est sombre et triste ce qui explique pourquoi cette maison ne suscite pas d'intérêt auprès des visiteurs. Une modernisation est imminente pour faire retourner cette situation qui semble désespérée. Avec un peu de vision, le travail n'est pas si décourageant puisque cet intérieur a tout de même été entretenu et dégage un certain potentiel. Voici comment améliorer sa maison !!