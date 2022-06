Avant et Après: Réincarnation Surnaturelle !!

Les intérieurs ne semblent pas les mêmes! Il n'existe pas le même type de ressemblance qu'avec les intérieurs. Maintenant il existe un climat confortable, on se sent à l'aise et les meubles choisis pour la cuisine ont de couleur noire et de lignes modernes, contrastant encore une fois avec un bâtiment si original et vieux. On a donné une touche colorée avec les plaques électriques et les rouleaux de couleur rose mis devants les fenêtres. L'électroménager est super moderne et actuel et le banc de la cuisine en forme de L arrive toujours à transformer l'espace en quelque chose de plus moderne et convivial.