Étagères design pour un logement organisé

Un étagère, ou bibliothèque, est non seulement un meuble de rangement utile, mais aussi une occasion de créer un objet de décoration inspirant, qui donnera du style et du charme à votre salon ou votre chambre. Bien que les tablettes horizontales soient indispensables et immuables, les autres éléments de design, quant à eux, peuvent varier pour prendre des formes surprenantes et originales. C'est ce que fait la bibliothèque de la collection Wood & Copper du designer français Cyrille Durand. Tirant avantage de sa position adossée au mur, ce meuble design créent un jeu d'équilibre à l'aide de deux supports verticaux inclinés qui se posent élégamment sur le mur. De plus, considérons les matériaux nobles et naturels qui composent ce meuble et donnent leur noms à cette collection : le bois clair et le cuivre brillant! En effet, l'utilisation d'éléments de cuivre dans l'ameublement est une tendance extrêmement populaire actuellement, et avec raison : à la fois chic, lumineux et chaleureux, et donnera un aspect royal et précieux à votre intérieur! Un must!