7 Magnifiques intérieurs mariant le Bois et le Blanc !!

À moitié entre le Scandinave et le minimaliste, cet espace présente un usage sensationnel du bois dans lequel les nœuds et les nervures naturelles font de la surface un élément vif et de la salle. Les tonalités blanches éclairent les murs et le plafond en accompagnant délicatement l'atmosphère. Le bois est employé aussi ici comme base pour le divan, comme structure de la petite table centrale et comme meuble porte tv. Le mix de ces deux composants rend la zone homogène et bien équilibrée, parfaite pour véhiculer une atmosphère de détente.