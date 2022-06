Une Maison Ultra Fonctionnelle !!

La conception inhabituelle de la maison, spécialement adaptée pour les personnes âgées, a un sol penché et très lisse, ce qui facilite les déplacements non seulement dans la maison individuelle mais aussi vers la terrasse ou la voiture.

En outre, les maisons pour retraités ont un certain nombre de caractéristiques pratiques, que vous pouvez lire dans notre article. A l'intérieur, on trouve un rail spécial, qui vous permet d'utiliser confortablement toute la maison. Le projet a été mis en œuvre par le studio MIHM THERMOHAUS pour prendre soin des personnes âgées ! Dans cet article, nous allons trouver non seulement le projet, conçu pour les personnes âgées, mais aussi des idées utiles pour l'organisation de la vie quotidienne.