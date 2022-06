Qui ne voudrait pas d'une véranda chez soi ? Pièce composée de murs et de plafond en verre, elle peut être utilisée comme serre ou comme extension au salon. A l'origine, on se servait de cet espace pour cultiver des légumes ou des fleurs mais de plus en plus, la véranda est un endroit où l'on peut s'asseoir et profiter du paysage tout en étant protégé du froid, de la pluie et du vent. Souvent construit comme un prolongement de la maison, il y a quelques facteurs à prendre en compte lorsque l'on veut construire une véranda. La première question concerne son utilité : voulez-vous un jardin couvert ou un salon plus grand ? Il faudra ensuite réfléchir à des facteurs comme la décoration, le revêtement au sol, la ventilation, les finitions du verre. Chez homify, nous ne pouvons pas résister à l'appel d'une jolie véranda, nous vous présentons donc aujourd'hui quelques exemples permettant de profiter de l'extérieur tout en étant confortablement au chaud.