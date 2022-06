Conseils pour bien entretenir vos cactus

Lumière

Les cactus sont habitués au désert, ils aiment particulièrement la lumière et le soleil. Il faudra donc leur trouver un endroit très lumineux chez vous. Attention toutefois, tous les cactus ne supportent pas la lumière directe. Si un cactus a trop de lumière, il se tournera sur lui-même. Pour lui faire reprendre apparence normale, cachez-le un moment du soleil.

Substrat

Les cactus et les plantes succulentes poussent beaucoup mieux dans un environnement spécialement adaptés à leurs besoins de plantation. Le terreau fonctionne mieux que la terre classique car il est perméable et que les cactus sont sensibles à l'engorgement et peuvent vite être noyés. Selon le type de cactus que vous avez choisi, vous pourrez mélanger le terreau avec une autre matière organique.

Eau

Nous nous attaquons maintenant au mythe qui dit que les cactus n'ont presque pas besoin d'être arrosés. Il est vrai qu'en hiver, pendant la phase d'hibernation qui s'étend de novembre à mars, les cactus n'ont pas ou peu besoin d'eau. Une exception, cependant, si vos amis piquants sont placés près d'un radiateur : dans ca cas là, vous devriez les arroser environ une fois par mois. De mai à septembre environ, le cactus est en phase de croissance et requiert donc beaucoup d'eau. Cependant, plutôt que d'en verser de grandes quantités en une seule fois, on vous conseillera d'en verser un peu, mais plus souvent. Le degré d'humidité de la terre est en général un bon baromètre : si elle est complètement sèche, on verse doucement de l'eau en évitant l'engorgement. Vous attendrez ensuite que la terre soit sèche pour recommencer. Un conseil général : en cas de doute, il vaut mieux moins que trop d'eau. La plupart des cactus tiennent un mois sans eau sans aucun problème.

Engrais

Lors de sa phase de croissance, on recommande de fertiliser un cactus toutes les deux à quatre semaines. Pour cela, il vous suffit d'acheter l'engrais adapté et de le mélanger à la terre de votre cactus.

