Une Maison Sobre qui cache un intérieur Étincelant !!

C'est une superbe maison minimaliste située en Hollande que nous vous présentons aujourd'hui dans ce livre d'idées. Le but des architectes était de créer une maison moderne sans que l'originalité de son design ne jure avec l'environnement qui l'entoure. Ce lieu devait être commode, confortable tout en ayant une esthétique chic et stylisé. Le résultat est d'une beauté surprenante. Cette maison moderne aux traits contemporains a une caractéristique assez unique: Elle est habillée d'une palette de deux couleurs monochromes. Le noir pour l'extérieur et le blanc pour l'intérieur.

Profitez des photos que nous avons réunies ci-dessous, pour découvrir dès maintenant ce projet pleins de surprises.